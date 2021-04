Nederlands statsminister overlevde mistillitsforslag

NTB

Nederlands statsminister Mark Rutte har med knapp margin overlevd et mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen.

Opposisjonen sto bak mistillitsforslaget. Det var knyttet til en sak der opposisjonen mener Rutte løy om koalisjonssamtaler.

– Jeg fortsetter som statsminister. Jeg vil jobbe virkelig hardt for å gjenopprette tilliten, sa Rutte etter avstemningen til de folkevalgte natt til langfredag.

Mistillitsforslaget hadde sin bakgrunn i påstander om at han hadde feilinformert nasjonalforsamlingen, og fordi han angivelig forsøkte å tie den kristendemokratiske politikeren Pieter Omtzigt, hvis parti var del av regjeringskoalisjonen. Et notat som ble avbildet inneholdt ordene «flytt Omtzigt til en stilling et annet sted».

Omtzigt har vært en kritisk stemme og hadde lenge stilt vanskelige spørsmål om blant annet en trygdeskandale. Den skandalen førte til at Ruttes forrige regjering måtte gå av i januar.

Da offentligheten hadde fått sett bilde av notatet, svarte Rutte i forrige uke at han ikke hadde diskutert Omtzigt i koalisjonssamtalene. Men ifølge notat som offentlige tjenestemenn la fram torsdag, hadde Rutte snakket om Omtzigt.

Rutte sa i en debatt senere torsdag at han ikke husket å ha vært med på noen slike samtaler, og han sa at han hadde god samvittighet.

– Jeg står ikke her og lyver. Jeg forteller sannheten, sa Rutte.

Rutte har fått kallenavnet «Teflon-Rutte» på grunn av evnen til å dukke unna skandaler. Han har overlevd en rekke skandaler og mistillitsforslag siden han ble statsminister i 2010.