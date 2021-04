Kulturpakke på over 4 milliarder kroner i Storbritannia

Glastonbury-festivalen er blant aktørene som kan få tilgang på den nye tilskuddsordningen. Arkivfoto: Joel C Ryan / Invision / AP / NTB

NTB

Den britiske regjeringen legger fram en pakke på 4,7 milliarder kroner for å hjelpe kultursektoren med å komme seg på beina etter koronapandemien.

Rundt 2.700 organisasjoner, blant dem musikkfestivalen i Glastonbury, vil få tilgang på en tilskuddspott på 400 millioner pund, opplyser kulturdepartementet.

Pengene er del av et kulturgjenreisningsfond på 1,57 milliarder pund (om lag 18,4 milliarder kroner) som regjeringen har etablert for å hjelpe den nødlidende sektoren overleve etter å ha måttet holde stengt under pandemien.

Ifølge regjeringens gjenåpningsplan kan museer, teatre og kinoer gjenåpne tidligst 17. mai.