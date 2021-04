Utbrudd på vulkanen Etna stengte flyplass

Røykskyen strakte seg om lag ni kilometer over vulkanens sørøstlige krater. Utbruddet fra Etna sett fra Pedara utenfor Catania, natt til torsdag. Les mer Lukk

NTB

Flyplassen i den sicilianske storbyen Catania måtte stanse all trafikk i timevis, etter at et utbrudd på vulkanen Etna sendte aske mange kilometer opp i lufta.