Russland advarer: Corona-nedstenging har skapt svært harde levekår i Nord-Korea

Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB

NTB

Situasjonen i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang er blitt svært vanskelig som følge av drastiske coronarestriksjoner, varsler Russlands ambassade i byen.

Den totalitære staten, som fortsatt ikke har bekreftet et eneste tilfelle av covid-19, har innført svært strenge coronarestriksjoner for å hindre smitte.

I et innlegg på Facebook skriver den russiske ambassaden at utenlandsk diplomatisk personell forlater Pyongyang, og at det nå er færre enn 300 utlendinger i byen.

– Ikke alle, langt derifra, kan tåle restriksjonene som er strengere enn noensinne, den mest akutte mangelen på nødvendige varer, deriblant medisiner, og den manglende evnen til å takle helseproblemer, skriver ambassaden.

All internasjonal flytrafikk innstilt

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Nord-Korea varslet i mars at coronarestriksjonene har forårsaket alvorlige økonomiske problemer i et land som allerede sliter med matusikkerhet.

Som følge av pandemien er all internasjonal flytrafikk innstilt, det samme gjelder togtrafikken over grensen.

I februar reiste åtte russiske diplomater med familiene sine hjem til Russland, som har felles grense med Nord-Korea. På grunn av restriksjonene ankom de i en togtralle som ble dyttet av mennesker over grensen som følge av restriksjonene.

En video av trallen, som var lastet med kofferter og kvinner, gikk verden rundt i sosiale medier.

