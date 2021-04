Profilerte Hongkong-aktivister kjent skyldige – risikerer flere års fengsel etter protestmarsj

NTB

Mediemogulen Jimmy Lai, demokrativeteranen Martin Lee og fem andre aktivister er kjent skyldige i å ha organisert og deltatt i en protest i Hongkong i 2019.

82 år gamle Lee, som er advokat, og 73 år gamle Lai var begge tiltalt for å ha organisert og deltatt i ulovlige demonstrasjoner 18. august 2019. Fem andre fremtredende aktivister ble også kjent skyldige. Ifølge arrangøren deltok det 1,7 millioner personer i marsjen.

I tillegg var to tidligere medlemmer av folkeforsamlingen i Hongkong, Au Nok-hin og Leung Yiu-chung, tiltalt i saken. De har ved en tidligere anledning erkjent straffskyld.

Neste rettsmøte er 16. april, og det er da ventet straffeutmåling. Ifølge nyhetsbyrået AFP risikerer de fem års fengsel, mens AP skriver at det å delta på ulovlige arrangementer eller opptøyer kan gi opptil ti års fengsel hvis de anses som alvorlige.

– Politisk motivert

Hongkongkomiteen i Norge mener dommene er politisk motivert.

– De sju veteranene var blant over én million deltakere i en protestmarsj som påtalemyndigheten påsto var ulovlig, en påstand dommeren ga aktoratet medhold i, skriver komiteen i en uttalelse til NTB torsdag morgen.

Den mener at kinesiske myndigheter har plukket ut en håndfull aktivister fordi de er «desperate etter å konstruere en formell ledelse av 2019-protestene».

Komiteen ber også utenriksdepartementet protestere mot dommene overfor Hongkongs myndigheter.

Aktivistene demonstrerte mot et lovforslag som skulle åpne for at mistenkte i kriminalsaker kunne utleveres til det kinesiske fastlandet. Forslaget ble senere trukket, men demonstrasjonene fortsatte.

Løslatt mot kausjon

Noen av aktivistene ble etter dommen torsdag løslatt mot kausjon på betingelse av at de ikke forlater Hongkong og at de leverer inn alle reisedokumenter. Det gjelder imidlertid ikke de som er siktet for andre forhold.

Den 16. april skal de møte i retten igjen. Da vil det bli vurdert om det finnes formildende omstendigheter som kan føre til lavere straff, hvorpå de får kunngjort dommen.