FNs sikkerhetsråd ber Somalia holde nyvalg

NTB

FNs sikkerhetsråd oppfordrer myndighetene i Somalia til å gjennomføre nyvalg så fort som mulig.

I en uttalelse som Storbritannia hadde utarbeidet og som ble vedtatt enstemmig, gir det 15 medlemmer store rådet uttrykk for bekymring over den pågående krisen i Somalia. Sikkerhetsrådet ber landets ledere om å møtes så fort som mulig for å rydde opp i uoverensstemmelser.

– Medlemmene understreker at det er i alle somaliernes beste interesse å sikre at inkluderende valg blir holdt så fort som mulig, heter det i en uttalelse etter hastemøtet som fant sted bak lukkede dører i New York.

Somalia klarte ikke å overholde fristen for å gjennomføre valg 8. februar da president Mohamed Abdullahi Mohamed, bedre kjent under kallenavnet Farmajo, skulle gå av, noe som utløste konstitusjonell krise i den allerede skjøre staten.

Farmajo og landets fem regionale ledere har ikke klart å enes om hvordan valget skal gjennomføres, og flere opposisjonskandidater sier de ikke lenger anerkjenner Farmajo som president.

– Situasjonen vedrørende valgprosessen i Somalia krever umiddelbar oppmerksomhet, sa FNs Somalia-utsending James Swan til medlemmene i Sikkerhetsrådet.