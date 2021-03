Nyhetsbyrå: Italiensk offiser ga Nato-dokumenter til Russland

Nyhetsbyrået RAI skriver at det var snakk om hemmelige Nato-dokumenter. Kommandørkapteinen skulle få 5.000 euro i betaling, ifølge avisa Corriere della Sera. Les mer Lukk

NTB

To russere utvises fra Italia etter at en italiensk marineoffiser ble pågrepet for angivelig å ha overlevert hemmelige Nato-dokumenter til Russland.