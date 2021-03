Tyskerne vender Merkels parti ryggen

NTB

Med mindre enn et halvt år til valget sliter det tyske regjeringspartiet CDU med dårlige målinger. Angela Merkels parti kjemper mot kriser på alle fronter.

Merkel har klart å holde på makten siden 2005, men har varslet at hun gir seg som statsminister etter valget i høst. Partiet hennes kjemper i motbakke for å bevare makten.

Siden pandemiens start har unionen CDU/CSU mistet støtte fra hver tredje velger, viser snittet av flere meningsmålinger. Nå er det kun 25–26 prosent av velgerne som sier de vil stemme på søsterpartiene.

– Vaksinasjonskampanjen har fått en treg start, og skuffelsen blant tyskerne er stor. Hurtigtestingen kom i gang senere enn lovet. Og Merkel har stadig større problemer med å få gjennom sin vilje overfor delstatenes ledere, sier statsviter Johanna Schnabel ved Freie Universität i Berlin.

Helseminister Jens Spahn er også blitt stadig mindre populær. Han var en av regjeringens best likte politikere, men kalles nå ministeren for koronahavariet av Der Spiegel.

Nyvalgt partileder Armin Laschet fikk i tillegg kritikk i helgen fra nettopp Merkel for sin håndtering av pandemien som leder i delstaten Nordrhein-Westfalen. Det øker trolig oddsen for at CSUs Markus Söder blir unionens statsministerkandidat i høst, mener Schnabel. Han støtter Merkels krav om strengere tiltak.