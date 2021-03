Aprilspøk på forhånd fra Volkswagen

NTB

Volkswagens amerikanske avdeling lurte amerikansk presse da selskapet sendte ut meldinger mandag og tirsdag om at det skal bytte navn til Voltswagen.

Senere tirsdag bekreftet en talsmann for selskapet at det hele dreide seg om en spøk og et pr-stunt.

Volkswagen skal beholde navnet sitt og kommer ikke til å bytte navn til «Voltswagen», uttalte talsmann Mark Gillies.

Det angivelige navnebyttet var også blitt gjennomført på Volkswagens amerikanske profiler i sosiale medier. «Voltswagen of America» representerer selskapets satsing på elektriske kjøretøy, het det i en pressemelding som selskapet sendte ut.

Nyhetsbyråene AP og AFP, samt USA Today, CNBC og Washington Post var blant flere medier som gikk på limpinnen.