Niende kvinne står fram – dette er anklagene mot New York-guvernøren

Sherry Vill er den niende kvinnen som anklager New Yorks guvernør for seksuell trakassering. (Foto: AP-NTB)

NTB

New Yorks guvernør Andrew Cuomo må svare for flere anklager om seksuell trakassering. Denne uka sto den niende kvinnen fram og fortalte om «tvangskyss».

Cuomo (64) er anklaget en rekke ganger for seksuell trakassering eller upassende oppførsel mot kvinner. Denne uka sto flomoffer Sherry Vill fram. Hun fortalte at hun traff Cuomo da han som guvernør besøkte hjemmet hennes i Greece i New York etter flommen i 2017.

På en pressekonferanse, sammen med advokat Gloria Allred, opplyste Vill at Cuomo med makt kysset kinnene hennes og gjorde henne ukomfortabel mens han var på befaring for å se flomskader hjemme hos henne.

Hun fortalte at Cuomo også kalte henne vakker. Senere mottok hun et brev og bilder fra guvernøren, og en personlig invitasjon til å delta på en av hans arrangementer. Invitasjonen gjaldt bare henne, ikke mannen eller andre i familien hennes.

– Det hele var så rart og upassende og gjorde meg nervøs på grunn av Cuomos makt og stilling, sa hun, ifølge The Guardian.

Bør gå hvis anklagene stemmer

President og demokraten Joe Biden har tidligere uttalt at Cuomo bør gå av dersom en granskning viser at anklagene er sanne.

Selv mener guvernøren at han aldri har gjort noe upassende, og at heller ingen har fortalt ham at de har følt noe ubehag sammen med ham. Cuomo har sagt at flere av påstandene er falske.

Men Cuomo har antydet at han har vært «en gammeldags politiker» som har klemt og kysset når han har møtt folk. Han mener at følsomheten rundt dette har endret seg.

Presset mot ham øker åpenbart. Vill er den niende kvinnen til å stå fram med anklager om seksuell trakassering.

Andre har beskyldt Cuomo for å famle under blusen deres, plante uønskede kyss og for å stille personlige spørsmål om sex og dating.

Mange tilfeller

Her følger noen av påstandene:

Lindsey Boylan (36), er tidligere rådgiver for økonomisk utvikling. Hun forteller blant annet at guvernøren kysset henne på munnen etter et en-til-en møte på kontoret hans. Hun forteller også at han ved en anledning foreslo å spille klespoker. Cuomo sier at begge påstandene er løgn. Boylan sier at Cuomo sendte henne og flere kvinnelige ansatte roser på valentinsdagen.

Charlotte Bennett (25), er tidligere assistent for Cuomo. Hun forteller at guvernøren spurte henne om hennes kjærlighetsliv, og om hun hadde hatt sex med eldre menn. Cuomo skal også snakket om sitt eget sexliv og skal ha sagt at aldersforskjellen ikke hadde noe å si i et forhold, og at han var åpen for å ha stevnemøter med kvinner over 22 år. Under et møte der de var alene på kontoret hans, sa Cuomo at han følte seg ensom og at han gjerne ville klemme noen. Bennett klaget over oppførselen til Cuomos stabssjef, og hun ble overført til en annen jobb. Hun har ikke villet gå videre med anklagene, fordi hun trives med sin nye jobb og ønsker å legge hendelsene bak seg.

Bryllupsgjest

Anna Ruch var gjest i et bryllup der Cuomo var til stede som guvernør. Hun forteller at rett etter at de hadde møtt hverandre, la Cuomo hånden sin på korsryggen hennes. Han kalte henne aggressiv da hun fjernet hånden hans. Hun forteller videre at han tok kinnene hennes i hendene og ba om å kysse henne, men Ruch sier hun vendte ryggen til ham.

Ana Liss (35) er tidligere assistent ved guvernørens kontor. Hun har fortalt at Cuomo spurte henne om hun hadde en kjæreste. En gang kysset han hånden hennes ved skrivebordet og når han ringte henne kalte han henne «blondine», «kjæreste» og «kjære», sier hun. Under en offisiell mottakelse omfavnet guvernøren henne og la armen rundt korsryggen og midjen hennes mens de poserte for en fotograf. Liss ba til slutt om å få en annen jobb. I et intervju har Liss sagt at hun ikke hevder at hendelsene i seg selv var seksuell trakassering, men at hun ikke følte at det var et trygt sted å jobbe for unge kvinner.

Karen Hinton jobbet for Cuomo på 1990-tallet, da han var bolig- og byutviklingsminister i Bill Clintons regjering.

Hun har fortalt at Cuomo ga henne en altfor lang og intim klem etter at han hadde ringt henne og bedt henne komme til hotellrommet sitt for en samtale, der det ble tatt opp personlige temaer. Cuomo har sagt at denne historien ikke er sann, men andre kilder har bekreftet Hintons framstilling.

Alyssa McGrath (33) nåværende assistent på Cuomos kontor, har fortalt til New York Times at Cuomo tittet ned på blusen hennes, spurte henne om hennes siviltilstand og fortalte henne på italiensk at hun var vakker.

McGrath sier at det ikke var noen direkte seksuell kontakt, men at hun mener oppførselen hans var seksuell trakassering. Hun husker også at Cuomo kysset henne på pannen og grep henne fast rundt siden hennes mens det ble tatt et bilde av dem under en julefest på kontoret i 2019.

Nekter for seksuell trakassering

Advokaten til Cuomo, Rita Glavin, sier at Cuomo nekter for å ha oppført seg upassende, og at han ofte har hilst både på menn og kvinner med klemmer og kyss, og at han ofte legger armen rundt folk når det blir tatt bilder. Han bruker også ofte italienske uttrykk som «ciao bella» (hei eller adjø, vakre).

– Ingenting av dette er noe spesielt, men det kan være gammeldags oppførsel, sier Glavin.

Når det kommer til de siste anklagene, framsatt av flomofferet Sherry Vill, mener Glavin at guvernøren under ulike kriser ofte har forsøkt å trøste folk i New York med klemmer og kyss – og at han har gjort det på denne måten med både kvinner og menn i flere tiår.

– Ingenting av det som kom fram under pressekonferansen mandag, var unikt i så henseende, var Glavins kommentar.