Nike saksøker rapartist over «satansko»

NTB

Den amerikanske skogiganten Nike fremmer søksmål mot rapartisten Lil Nas X over et par «satansko» som er sluppet i forbindelse med artistens nye singel.

Skoene, som ble solgt i forbindelse med utgivelsen av Lil Nas X' musikkvideo til singelen «Montero (Call Me By Your Name)», er resultatet av et samarbeid mellom rapperen og streetwear-merket MSCHF.

Med utgangspunkt i modellen Nike Air Max 97 skapte de 666 spesialdesignede skopar – svarte, med bibelsitatet Lukas 10:18, om Satans fall fra himmelen, i rød skrift og utsmykket med et pentagramanheng. Det skal angivelig også være en dråpe blod blandet med rød maling i sålen på skoen.

I musikkvideoen til låten faller Lil Nas X fra Edens hage og ned i Helvete, der han gir djevelen en lapdance. Sangen handler om å komme ut som homofil og om en mann han møtte i fjor sommer.

Nike hevder at skoene har ført til oppfordringer om boikotter mot skogiganten fra kunder som er støtt av skoene, framgår det av rettspapirer. De sinte kundene tror ifølge Nike at selskapet står bak fordi logoen er trykket på skoene, men det er altså MSCHF som står bak.

– Skoene ble produsert uten Nikes godkjennelse eller autorisering, og Nike er på ingen måte tilknyttet prosjektet, sier selskapet i en uttalelse til AFP.

Alle de 666 skoene ble solgt nesten umiddelbart etter at de ble lagt ut for salg, selv om de kostet 1.018 dollar paret, tilsvarende rundt 8.750 kroner. Skosalget var ifølge AFP en oppfølger til «Jesus-skoene», som MSCHF har solgt tidligere.

Salget av de skoene, som hadde vievann i sålen, ble ikke tatt til retten av Nike.