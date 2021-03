American Airlines selger nesten like mange flybilletter som før pandemien

En reisende på Ronald Reagan-flyplassen i Arlington, med et fly fra American Airlines i bakgrunnen. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Flyselskapet American Airlines varsler at billettsalget er i ferd med å ta seg opp igjen, og at det nå selges nesten like mange reiser som før pandemien.