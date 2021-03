Kina godkjenner valgreform i Hongkong

NTB

Den stående komité i Folkekongressen i Kina har godkjent planen om å reformere valgsystemet i Hongkong.

Planen ble vedtatt tirsdag med 167 mot 0 stemmer, til stor applaus, opplyser Hongkongs eneste medlem i komiteen, Tam Yiu-chung, til South China Morning Post.

Kinas president Xi Jinping har skrevet under på valgreformen, melder nyhetsbyrået Xinhua.

Reformen vil få stor betydning for Hongkongs 7,5 millioner innbyggere, som ikke fikk vite noen detaljer om den før den var vedtatt.

Ifølge tidligere opplysninger i Global Times vil valgreformen endre deler av Hongkongs «grunnlov», som ble vedtatt da Hongkong ble overdratt fra Storbritannia til Kina i 1997. Loven skulle sikre at løftet om ett land, to systemer, ble holdt.

Færre direktevalgte

Maria Tam, en politiker fra Hongkong som sitter i en komité i Beijing som jobber med byens lovverk, sier at direktevalgte medlemmer av Hongkongs bystyre vil bli redusert fra 35 til 20. Bystyrets medlemmer totalt økes fra 70 til 90.

Samtidig blir antall personer i komiteen som utpeker regjeringssjefen i Hongkong, økt fra 1.200 til 1.500. Valgkomiteen peker også ut 40 av de 90 medlemmene i bystyret. Denne komiteen regnes som lojal overfor Beijing.

Også de resterende plassene i bystyret blir valgt av forskjellige komiteer som regnes som Kina-lojale.

Alle som stiller til valg, må gjennom en politisk granskning.

– Den nasjonale sikkerhetskomiteen og sikkerhetspolitiet vil lage rapporter om hver eneste kandidat for å bistå i bakgrunnssjekken, sier Maria Tam.

– Patrioter

Endringene skal søre for at kun patrioter styrer Hongkong, er det tidligere blitt opplyst. Smutthull og mangler i valgsystemet truer den nasjonale sikkerheten i Kina, har myndighetene uttalt etter de store demonstrasjonene i Hongkong i 2019.

Reformen blir oppfattet som del av Kinas forsøk på å øke kontrollen over Hongkong etter innføringen av en omstridt sikkerhetslov i fjor.

Demokratiforkjempere frykter at valgreformen er et slag for demokratiet i Hongkong, som allerede er under hardt press.