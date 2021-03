Bolsonaro bytter ut seks statsråder

Brasils president Jair Bolsonaro, her under en kunngjøring av økonomiske tiltak i forrige uke, bytter ut seks statsråder. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB

NTB

Brasils president Jair Bolsonaro bytter ut seks av statsrådene i regjeringen, blant dem landets utenriksminister, forsvarsminister og justisminister.

Den offisielle bekreftelsen kom mandag kveld, etter at utenriksminister Ernesto Araujo og forsvarsminister Fernando Azevedo e Silva gikk av tidligere på dagen. Strid knyttet til problemer med å sikre vaksineleveranser, ble oppgitt som begrunnelse for de tos avgang.

Bolsonaro, som forbereder seg på å kjempe for å bli gjenvalgt i oktober neste år, står overfor økende press knyttet til koronapandemien.

Det ukentlige gjennomsnittstallet for koronarelaterte dødsfall har blitt nesten firedoblet siden begynnelsen av året. Smittepresset har ført til at landets sykehus står ved et bristepunkt.

Tidligere denne måneden fikk landet sin fjerde helseminister siden pandemien brøt ut i fjor.