Shippingselskap: Ever Given er dratt av grunn

Ever Given, sett fra en satellitt lørdag, der det har sperret Suezkanalen siden tirsdag i forrige uke. Foto: Planet Labs Inc. via AP / NTB

NTB

Konteinerskipet Ever Given er blitt dreid og står 80 prosent i riktig retning i Suezkanalen, opplyser den egyptiske Kanalmyndigheten.

– Akterenden er flyttet og befinner seg 102 meter fra bredden, sier Kanalmyndighetens leder Osama Rabie en uttalelse.

Arbeidet skal etter planen gjenopptas rundt klokken 11.30, når vannstanden i kanalen er ekstra høy. Da vil det bli gjort et nytt forsøk på å dra skipet helt løs.

Tidligere mandag morgen meldte shippingserviceselskapet Inchcape Shipping at konteinerskipet var dratt av grunn.

Skipets eier, selskapet Shoei Kisen Kaisha, opplyste imidlertid at skipet ennå ikke fløt helt fritt.

– Motoren fungerer



En kilde på stedet bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at akterenden på skipet har beveget seg bort fra kanalens vestre bredd.

Også baugen er trukket litt bort fra bredden på den andre siden, viser satellittdata fra nettstedet Marine Traffic.

Samtidig opplyser en kilde i Kanalmyndigheten at tekniske undersøkelser av skipet er i gang og at motoren fungerer.

Et av bergingsselskapene som deltar i arbeidet, er nederlandske Smit Salvage, som er eid av selskapet Boskalis. Sistnevntes toppsjef Peter Berdowski mener det fortsatt gjenstår utfordringer.

– Den gode nyheten er at akterenden er løs. Men vi oppfattet det som den enkleste delen av jobben, sier han til nederlandske NPO Radio 1.

– Baugen er vanskeligere



Å få baugen helt løs vil være vanskeligere, ifølge Berdowski. Hvis dette ikke lykkes, kan det bli nødvendig å fjerne konteinere fra det gigantiske skipet.

Eksperter har tidligere advart om at dette vil være en kompleks operasjon som kan ta dager eller uker. Å løfte bort de 20.000 konteinerne krever spesialutstyr som ikke finnes i Egypt.

Ever Given er et av verdens største konteinerskip. Det er 400 meter langt, og størrelsen kan sammenlignes med en skyskraper som er veltet over ende.

I nesten en uke har fartøyet stått på tvers i Suezkanalen og sperret den korteste ruten for skipstrafikk mellom Asia og Europa. Over 360 skip som frakter alt fra olje til kveg, venter på å passere.

For å unngå venting ved kanalen har en del handelsskip i stedet begynt på den lange omveien rundt Afrika.

Høy vannstand



Nyheten om at deler av skipet er dratt av grunn, kom mens ti kraftige slepebåter jobbet med å få skipet i bevegelse. Mudringsfartøyer skal i løpet av natten ha fjernet 27.000 kubikkmeter sand og gjørme rundt skroget.

Bergingsmannskapene har søndag kveld og natt til mandag hatt en gyllen mulighet siden det er fullmåne og springflo.

Den ekstra høye vannstanden har gjort det lettere å trekke Ever Given av grunn.

Når Suezkanalen er åpen for trafikk, passerer det i gjennomsnitt rundt 50 skip per dag. Varene de frakter med seg, utgjør over 10 prosent av verdenshandelen. Særlig for olje på vei fra Midtøsten er kanalen viktig.

Det tyske forsikringsselskapet Allianz har anslått at kostnadene ved blokkeringen av kanalen ligger mellom 50 og 90 milliarder kroner per dag.