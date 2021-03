FN: Rekordstort behov for Syria-hjelp

Ifølge FN er behovet for nødhjelp i Syria rekordstort. Her fra et ødelagt nabolag i Idlib-provinsen. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

NTB

Før starten på EUs Syria-konferanse fastslår FN at 24 millioner personer i og rundt Syria har behov for hjelp, 4 millioner flere enn i fjor.

– Det har vært ti år med fortvilelse og ødeleggelse for syrere. Dårligere levekår, økonomisk nedgang og covid-19 fører til mer sult, underernæring og sykdom, sier FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock i en uttalelse.

EU-konferansen blir den femte i rekka og finner sted 29.–30. mars. Tidligere giverlandskonferanser ga det internasjonale samfunnet anledning til å uttrykke sin støtte til FNs forsøk på å mekle fram en politisk løsning.

Lowcock fastslår at syrere trenger mer hjelp nå enn noen gang i løpet av krigen. FN anslår at 24 millioner mennesker har behov for humanitærhjelp eller annen form for assistanse i Syria og i nabolandene.

– Det er mindre krigføring, men lite utbytte av freden. Barn må begynne å lære igjen, sier Lowcock og legger til at fred i Syria er i alles interesse.

Tøft år

Achim Steiner, sjef for FNs utviklingskontor, sier at det har vært tolv tøffe måneder for folk over hele verden, men særlig for flyktninger fra Syria.

– Nå fyker fattigdom og ulikhet i været ettersom hundretusener av folk har mistet jobben og livsgrunnlaget. Og vertslandene sliter med å tilby grunnleggende tjenester som helsetjenester og vann, sier Steiner.

Han sier at det mer enn noen gang er behov for støtte fra det internasjonale samfunnet.

Trengs milliarder

For inneværende år er behovet på over 10 milliarder dollar, ifølge FN. Det er rundt 86 milliarder kroner. 4,2 milliarder dollar av dette, om lag 36 milliarder kroner trengs til humanitær innsats i Syria, mens 5,8 milliarder dollar, rundt 50 milliarder kroner, trengs å støtte flyktninger og de som har tatt imot flyktningene, ifølge FN.

Finansiering fra donorer vil blant annet bidra til å bedre helsetjenester, utdanning, barnevaksinering og husly for millioner av mennesker i Syria. Det vil også gå til blant annet tilgang til utdanning og jobbtiltak for millioner av mennesker i Jordan, Libanon, Tyrkia, Irak og Egypt, i samarbeid med de nasjonale systemene.

På fjorårets konferanse lovte deltakerlandene bistand til en verdi av 6,9 milliarder euro, nær 70 milliarder kroner.

Katastrofe

Konflikten i Syria startet som protester mot president Bashar al-Assad i byen Deraa i mars 2011, men utviklet seg snart til full krig, der ekstreme grupper som Nusrafronten og IS etter hvert marginaliserte mer demokratisk innstilte opprørere.

Hundretusener av mennesker er drept, og flere millioner er på flukt, både innad i Syria, i nabolandene og i resten av verden.

Koronapandemien og økonomisk nedgang i nabolandene har forverret den allerede desperate humanitære situasjonen i Syria og for syriske flyktninger og samfunnene de lever i nabolandene.