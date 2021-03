FNs Khashoggi-gransker ny Amnesty-sjef

NTB

Agnès Callamard er utnevnt til ny leder for Amnesty International. Hun er kjent som FN-granskeren som ledet etterforskningen av drapet på Jamal Khashoggi.

Callamards fireårige åremål som generalsekretær for Amnesty International, starter mandag, opplyser menneskerettighetsgruppen.

Callamard er en fransk menneskerettighetsekspert som tidligere har ledet ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19 og Global Freedom of Expression Project ved Columbia-universitetet i New York.

Hun er også kjent som FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, en rolle hun har hatt siden 2016. Hun har ledet etterforskninger i over 30 land. Den mest kjente saken var drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i 2018. Hun har sagt at hun ble truet på livet av en høytstående saudiarabisk tjenestemann etter at hun la fram rapporten om drapet på Khashoggi i 2019.

– Callamards skarpe intellekt, hennes globale omfattende erfaring fra menneskerettigheter og hennes modige stemme gjør henne høyt kvalifisert til å lede vår bevegelse, sier Sarah Beamish, styreleder for Amnesty International.

Callamard etterfølger fungerende generalsekretær Julie Verhaar.

Callamard sier at hun er beæret over å få overta posten som Amnesty-leder.

Amnesty International ble grunnlagt i London i 1961 og har kontorer i over 70 land. Amnesty kaller seg selv verdens største ikke-statlige menneskerettighetsorganisasjon.