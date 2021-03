– Flere slepebåter trengs for å gjøre nytt forsøk i Suezkanalen

Satellittfoto som viser konteinerskipet MV Ever Given sittende fast i Suezkanalen søndag. Foto: Maxar Technologies via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Egyptiske myndigheter har ifølge et norsk shippingselskap besluttet at det trengs flere slepebåter for å få løs konteinerskipet Ever Given i Suezkanalen.