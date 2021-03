Argentina ute av stand til å betale gjeld

NTB

Argentina gjeld til Det internasjonale pengefondet (IMF) er umulig å betale tilbake i sin nåværende form, sier president Alberto Fernandez.

Fernandez har flere ganger forsøkt å reforhandle gjeld på flere titalls milliarder dollar siden han overtok presidentembetet i desember 2019.

– Gjelden vi arvet, med de nåværende betingelsene, er ikke mulig å betale tilbake. Det vi nå ser på er hvordan vi kan forhandle med IMF for å skaffe oss de beste fordelene, sier Fernandez til radiostasjonen Del Plata.

Argentina må betale 3,5 milliarder dollar til IMF i år, 18 milliarder dollar neste år og 19 milliarder dollar i 2023, ifølge Fernandez.

– Hvilken sjanse har vi til å betale 18 milliarder dollar neste år? Ingen, sier presidenten.

– Det er allerede vanskelig å se for seg at vi betaler 3,5 milliarder dollar i år, og ytterligere 2,5 milliarder dollar til Parisklubben, sier Fernandez, med henvisning til gjelden til en gruppe kreditorland som har som mål å finne bærekraftige løsninger for gjeldstyngede land.

Argentina har fått 44 milliarder dollar av et IMF-lån på 57 milliarder dollar som Fernandez' forgjenger Mauricio Macri forhandlet fram.

Fernandez har siden han overtok makten i 2019, nektet å ta imot resten av lånet fra IMF.

Argentinas økonomi falt 9,9 prosent i fjor. Inflasjonen var på 36,1 prosent, som var mindre enn inflasjonen i 2019 da den var på 53,8 prosent.

I år ventes inflasjonen å øke til 48 prosent.