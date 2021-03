Nyhetsbyrå: Soldater åpnet ild mot begravelsesfølge i Myanmar

NTB

Sikkerhetsstyrker i Myanmar åpnet ild mot folkemengden under begravelsen for en student som ble drept under demonstrasjonene mot kuppet, ifølge lokale medier.

Over hele Myanmar har det blitt holdt begravelser søndag, dagen at over 100 mennesker, blant dem sju barn, ble drept av sikkerhetsstyrkene.

Drapene har vakt kraftig internasjonal fordømmelse, og FN anklager militæret for systematiske angrep mot fredelige demonstranter.

Søndag melder nyhetsbyrået Myanmar Now at militærjuntaens soldater åpnet ild mot sørgende i en begravelse for 20 år gamle Thae Maung Maung i byen Bago. Han skal ha vært medlem av en studentforening som i årevis har støttet Myanmars demokratibevegelse.

Blodig lørdag

Ifølge rapporten ble flere personer pågrepet i begravelsen, men mediet sier ingenting om hvorvidt noen ble såret eller drept.

Minst ni mennesker ble drept andre steder søndag da militæret fortsatte å slå ned på demonstrasjoner, ifølge observatørgruppen AAPP.

Lørdag er den til nå blodigste dagen etter at militæret i Myanmar tok makten i februar.

FNs uavhengige menneskerettsekspert Tom Andrews anklager juntaen for å begå massedrap og kritiserer verdenssamfunnet for ikke å gjøre nok for å stanse det.

Viste tre fingre

Noen av søndagens mange begravelser ble i seg selv markeringer av motstand mot juntaen. I Bhamo i delstaten Kachin nord i landet ropte en stor folkemengde slagord for demokrati og hevet tre fingre som symbol for motstand mot kuppet. Samtidig ble 36 år gamle Shwe Myint fulgt til graven etter å ha blitt skutt og drept av sikkerhetsstyrker dagen før.

Militæret nektet å gi fra seg liket av henne før familien hadde signert på at dødsfallet ikke var forårsaket av hæren, ifølge Democratic Voice of Myanmar.

I landets største by Yangon viste de sørgende tre fingre mens de rullet bort kisten med 13 år gamle Sai Wan Yan. Gutten ble drept av sikkerhetsstyrker mens han lekte utenfor hjemmet sitt.

Minst 459 personer har til sammen blitt drept etter militærkuppet, ifølge observatørgruppen AAPP.

Kan stige

FN venter at lørdagens dødstall vil stige. Hundrevis har også blitt såret eller pågrepet i det FN mener ser ut som en koordinert aksjon som har pågått over 40 steder.

– De skammelige, feige og brutale handlingene til militæret og politiet – som har blitt filmet skytende på demonstranter som rømmer, og som ikke engang har spart unge barn – må stoppe umiddelbart.

Det sier FNs spesialutsending for forebygging av folkemord, Alice Wairimu Nderitu, og Michelle Bachelet, høykommissær for menneskerettigheter, i en felles uttalelse søndag.

De to FN-toppene fastslår også at det internasjonale samfunnet har et ansvar for å beskytte befolkningen i Myanmar mot overgrep.

– Vi må sikre at skyldige for tidligere overgrep blir holdt ansvarlige og forhindre at de mest alvorlig internasjonale forbrytelsene blir begått, sier Nderitu og Bachelet i uttalelsen.