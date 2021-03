Tusenvis av tyskere fløy til Mallorca i helgen

Passasjerer i Hamburg sjekker inn på en flygning til Palma de Mallorca 14. mars, samme dag som den tyske regjeringen opphevet karantenekravet for de baleariske øyene. Regjeringen mener befolkningens bevegelser er en sentral faktor i pandemien. Foto: Markus Scholz/dpa via AP / NTB

NTB

Flere tusen tyske påsketurister har i helgen reist til den spanske ferieøya Mallorca, på tross av at regjeringen i Tyskland ber dem bli hjemme.

Lørdag landet 60 fly fra Tyskland i Palma, og ytterligere 70 var ventet søndag, ifølge flyplassen.

Regjeringen i Berlin fjernet 14. mars Mallorca fra sin liste over risikoområder for corona da antallet nye smittetilfeller siste sju dager falt under 50 per 100.000 innbyggere.

Dermed er ikke lenger ferierende pliktig til å gå i karantene eller la seg teste når de kommer hjem, selv om Tyskland opplever kraftig smitteøkning.

Tirsdag ventes imidlertid en ny forskrift som betyr at alle som kommer til Tyskland med fly fra utlandet, må fremvise en negativ coronatest.