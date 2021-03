NTB

Kurdiske styrker har søndag gjennomført en sikkerhetsoperasjon i Al-Hol-leiren i Syria. Over 30 kvinner og menn skal ha blitt pågrepet.

Styrkene fikk støtte fra den amerikansk-ledede koalisjonen som har kjempet mot IS, opplyser den kurdisk-ledede militsgruppen SDF.

– Flere enn 30 kvinner og menn er blitt pågrepet, sier Rami Abdulrahman, leder for eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.

En kilde opplyser til Danmarks Radio at operasjonen er en reaksjon på mange drap i leiren den siste tiden. Det antas at drapene er knyttet til den ytterliggående islamistgruppen IS.

Blant de internerte i Al-Hol er det flere tusen utenlandske kvinner og barn som antas å være i familie med IS-medlemmer. Ifølge Aftenposten var det til sammen fire norske kvinner og fire norske barn i leirene Al-Hol og Roj i desember i fjor