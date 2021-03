Forsvarssjefer i flere land fordømmer voldsbruken i Myanmar

Tolv forsvarssjefer fordømmer i en felles uttalelse voldsbruken til militærjuntaen i Myanmar. Her ses juntaleder Min Aung Hlaing under militærparaden lørdag. Samtidig ble mange mennesker drept i nye sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker rundt om i landet. Foto: AP / NTB

NTB

De øverste militære lederne i tolv land, blant dem USA, Storbritannia, Japan og Sør-Korea, fordømmer Myanmars bruk av dødelig makt mot ubevæpnede sivile.

Den sjeldne, felles uttalelsen ble sendt ut etter at sikkerhetsstyrker i Myanmar drepte minst 90 mennesker lørdag. Det var den blodigste dagen i landet siden kuppet 1. februar, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Drapene skjedde samme dag som juntaen feiret De væpnede styrkers dag med en stor militærparade.

– Et profesjonelt forsvar følger internasjonale standarder for oppførsel og er ansvarlig for å beskytte – ikke skade – folket de tjener, heter det i uttalelsen.

Forsvarssjefene oppfordrer på det sterkeste juntaen til å «stanse voldsbruken og jobbe for å gjenopprette respekten og troverdigheten den har mistet hos folket i Myanmar» på grunn av voldshandlingene.

Uttalelsen er også signert forsvarssjefene i Australia, Canada, Danmark, Hellas, Nederland, New Zealand og Tyskland.