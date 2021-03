Blinken kaller Kinas sanksjoner grunnløse

USAs utenriksminister Antony Blinken sier Kinas siste sanksjoner vil virke mot sin hensikt og kun føre til mer oppmerksomhet om situasjonen for uigur-muslimene i Kina. Her taler han på Natos utenriksministermøte i Brussel tidligere i uken. Foto: Olivier Hoslet / pool via AP / NTB

Les mer

Lukk