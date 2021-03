Mexicanske forskere har funnet opp et «nesebind» som skal beskytte mens man spiser

Forskere i Mexico har designet et munnbind som kun dekker nesen din.

Ifølge Reuters mener forskerne at å ta av masken for å spise eller drikke utsetter folk for smitte.

Derfor har de utviklet et «nesebind» som skal beskytte mot coronavirus mens man spiser eller snakker.



– Interessant

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, er ikke helt overbevist.

– Det er nok sånn at når du spiser så kan du fort både hoste og nyse, og det er jo noe med det å kunne lukte maten også, som er av verdi når man spiser. Jeg er litt usikker på om det er et veldig godt råd, sier Nakstad til VGTV.

Han poengterer at det beste er å holde avstand til andre også når du skal spise.

– Men det er jo interessant da. Folk er kreative, sier han.

En nøkkelinngang

Ifølge Johns Hopkins University i USA, er celler folk kan lukte en nøkkelinngang for coronaviruset. Derfor mener universitetet at tildekninger som dette er veldig viktig.

Ana Maria Gonzalez tester ut det nye nesebindet mens hun spiser med Gustavo Acosta Altamirano. Les mer Lukk

WHO derimot, står fortsatt fast ved at man skal benytte seg av munnbind som dekker nese, munn og hake.

På Twitter har tilbakemeldingene på nesebindet variert.

Noen brukere mener dette er en god idé, og tror masken kan være med på å redusere smitte.

Andre har latterliggjort oppfinnelsen, og påpekt at klovner har brukt liknende masker i flere år.