Kurdiske styrker: IS er fortsatt like farlig i dag som for to år siden

NTB

IS er en like stor og farlig trussel i dag som da de ble nedkjempet i Syria for to år siden, advarer den USA-støttede kurdiskdominerte militsalliansen SDF.

– Dagens antiterrorinnsats er vanskeligere enn å stå ansikt til ansikt i krig mot IS-jihadister, og blir også vurdert som farligere, heter det i en uttalelse fra Syriske demokratiske styrker (SDF) i anledning toårsmarkeringen for IS' fall.

– IS' tap av sin siste bit av territoriet nordøst i Syria betyr ikke at IS er fullstendig nedkjempet, legger SDF til.

Kurdiske myndigheter, lokale stammeledere og medlemmer av den USA-ledede koalisjonen som bidro til å slå ned IS i Syria, markerte tirsdag at det er to år siden IS ble offisielt beseiret. Det skjedde med en militærparade på det amerikanskbeskyttede oljefeltet Al-Omar i den østlige provinsen Deir al-Zor.

SDF-flagg ble heist for å markere anledningen. Det ble også hengt opp plakater med bilder av militskrigere som er blitt drept i de flere årene med krig mot jihadistene.

SDF-medlemmer i uniform marsjerte som et tegn på å vise styrke.

– I frigjøringen av Baghouz' ånd, skal vi frigjøre hele landet vårt, sto det på en plakat.

Det var en henvisning til landsbyen der den siste kampen mot IS sto.

Fortsatt betydelig trussel

IS' nederlag i den lille byen Baghouz på østbredden av Eufrat markerte slutten på IS' selverklærte kalifat – et område IS kontrollerte over store deler av Irak og Syria fra 2014.

SDF mener at IS, to år etter, viser at ekstremistgruppen ikke trenger noen skanse for å utgjøre en betydelig trussel, ettersom jihadistene fortsetter å utøve jevnlige angrep og overfallsangrep, der veibomber går av og kjøretøy pepres med beskytning fra maskingevær.

SDF frykter også at IS rekrutterer nye krigere, blant annet fra de titusener av mistenkte IS-familiemedlemmene som sitter i overfylte leirer i Syria.

– I øyeblikket står vi på det vanskeligste trinnet i vår antiterrorinnsats, heter det i SDFs uttalelse.

10.000 IS-krigere

IS har fortsatt en styrke på rundt 10.000 aktive krigere i Syria og Irak, selv om mesteparten av dem antas å oppholde seg i Irak, het det i en FN-rapport nylig.

Syrias enorme ørkenområde nær grensen til Irak er blitt en viktig trygg havn for IS-krigere og et springbrett for angrep, ifølge FN-rapporten.

– IS bygger opp og beholder en cellestruktur som gjør dem i stand til å utføre terrorangrep, sa general Kenneth McKenzie, leder for US Central Command, som har ansvar for amerikanske styrker i Afghanistan, Irak og Syria, i forrige måned.

USA-støttet Tyrkia-fiende

SDF er en USA-støttet allianse dannet i oktober 2015 og som består av kurdiske og arabiske opprørere. Det var denne alliansen som drev IS ut fra ekstremistgruppens selverklærte høyborg Raqqa i 2017 og som etterpå bidro til å bekjempe IS i det nordøstlige Syria de neste to årene.

En stor del av SDF består av militssoldater fra YPG (Folkets forsvarsenheter). YPGs militsstyrker spilte en viktig rolle i kampen mot IS da de kjempet sammen med styrker fra USA og andre vestlige land i Syria. Den USA-ledede koalisjonen bombet IS fra luften og støttet YPG-militsen på bakken.

I oktober 2019 ble IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi og flere andre høytstående IS-topper drept i et amerikansk angrep. Senere samme måned, få dager etter at USA trakk sine styrker fra Nord-Syria, innledet Tyrkia en militæroffensiv mot de kurdiske styrkene.

Tyrkia regner YPG som en terrororganisasjon og anklager YPG for å ha tette bånd til forbudte PKK i Tyrkia. PKK har i flere tiår stått bak væpnede angrep mot tyrkiske myndigheter. PKK står på Tyrkia, EU og USAs terrorlister.

Baghdadis etterfølger Mohammed Said Abd al-Rahman al-Mawla har både styrt og inspirert til nye angrep etter oktober 2019.

HRW-bekymring

De titusener av jihadister i kurdiske fengsler og mistenkte IS-familiemedlemmer som holdes i leirer, er i ferd med å bli en kruttønne av ekstremisme.

Syriske kurdere holder nesten 43.000 utlendinger med koblinger til IS i fengsler og uformelle leirer, ifølge tall fra Human Rights Watch (HRW) denne uken.

Dette tallet omfatter 27.500 barn, blant dem minst 300 som oppholder seg i fengsler, mens resten holdes i rehabiliteringssentre eller avstengte leirer, ifølge HRW.

Gjentatte oppfordringer til vestlige land om å hente hjem sine statsborgere har i stor grad ikke ført fram. Så langt dreier det seg kun om en håndfull barn og noen få kvinner som er blitt hentet ut.

– Menn, kvinner og barn fra hele verden går inn i et tredje år der de holdes ulovlig innesperret under livstruende forhold, mens regjeringene deres snur ryggen til, sier HRWs Letta Tayler.

SDF gjenopptok tirsdag sine oppfordringer til verdenssamfunnet om å gjøre mer for å hente ut utenlandske statsborgere, og SDF ber også verdenssamfunnet etablere internasjonale tribunaler for å straffeforfølge dem som anklages for å være jihadister.

Flesteparten av de mistenkte IS-familiemedlemmene sitter i Al Hol-leiren, den største av leirene som er kontrollert av kurdiske myndigheter.

Kalifat

Nesten 62.000 mennesker sitter i Al Hol-leiren. Flesteparten av dem er kvinner og barn, blant dem syrere, irakere og tusener fra Europa og USA som anklages for å ha familiebånd til IS-krigere.

Noen av dem som sitter i Al Hol-leiren, ser på den som siste rest av IS' selverklærte kalifat.

Begrepet kalifat er ikke lagt død, påpeker forsker Tore Hamming ved King's College Department of War Studies i London. Han viser til IS' evne til å raskt endre taktikk. Det utgjør en stor utfordring for andre land, mener han.

– Jeg tror ikke at gruppen vil være enig i at kalifatet er slutt. Lederen deres har tross alt fortsatt tittelen kalif, sier Hamming.

I en rapport fra forrige måned viste FN til dokumenterte tilfeller i Al-Hol-leiren på radikalisering, finansiering, opptrening og oppfordring til aksjoner.

– Faren ved IS fortsetter å være til stede gjennom de tusener av fanger som holdes i fengsler og hvis familiemedlemmer sitter i leirer, uttaler SDF.

Frykt for neste generasjon

I FN-rapporten advares det også om skjebnen for rundt 7.000 barn som bor i en separat del av leiren, avsatt for utenlandske IS-foreldre.

– De blir forberedt på en framtid som IS-aktører, står det i FN-rapporten.

For disse barna kan det beryktede svarte IS-flagget bli en mektig symbolsk støtte etter å ha levd et liv preget av elendighet, vold, religiøs fanatisme og hat mot Vesten.

McKenzie frykter en slik utvikling.

– Risikoen på lengre sikt er systematisk indoktrinering av denne delen av befolkningen i IS-ideologien, sa han i forrige måned.

– Hvis man ikke klarer å håndtere dette nå, kommer IS aldri til å være virkelig beseiret, la han til.