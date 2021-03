Island gjenopptar bruk av AstraZeneca-vaksinen

NTB

Island gjenopptar bruken av AstraZenecas koronavaksine, opplyser regjeringen i Reykjavik.

Det melder nyhetsbyrået Reuters torsdag. Island satte vaksineringen på vent 11. mars, samme dag som Norge og Danmark, på grunn av meldinger om blodpropp blant enkelte vaksinerte.

En rekke europeiske land har siden gjenopptatt bruken av AstraZenecas vaksine etter at EUs legemiddelbyrå EMA har gjentatt at den er trygg og effektiv. Danmark forlenget torsdag stansen, mens Sverige gjenopptar AstraZeneca-vaksinering av personer over 65 år.

Norge satte vaksinering med vaksinen til AstraZeneca på pause etter tilfeller av blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater hos folk som hadde fått den. Folkehelseinstituttet kommer med en ny vurdering om veien videre for vaksinen i Norge fredag.