Danmark forlenger stansen i bruk av AstraZeneca-vaksinen

NTB

Danske helsemyndigheter forlenger stansen i bruk av AstraZeneca-vaksinen til 18. april.

– Vi har i dag besluttet å forlenge vår pause i tre uker til og med uke 15, sier Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Vaksinen fra det svensk-britiske legemiddelselskapet ble satt på vent for to uker siden i Danmark, og like etter fulgte Norge og flere andre land etter.

Årsaken er frykt for at denne coronavaksinen i sjeldne tilfeller kan føre til blodpropp. En slik sammenheng er ikke bekreftet, men det er meldt om flere tilfeller der personer som er blitt vaksinert med AstraZenecas coronavaksine, etterpå har fått blodpropp, lave blodplatenivåer eller hjerneblødning.

Trenger mer tid

Helsemyndighetene i Danmark skal vurdere saken på nytt i uke 15. Tiden fram til da trengs til å granske eventuelle sammenhenger mellom vaksinen og bivirkninger ytterligere, forklarer Brostrøm.

– På nåværende tidspunkt mener vi at vårt grunnlag for å treffe en endelig beslutning om den videre bruk av coronavaksinen fra AstraZeneca er for usikkert. Det er satt i gang mange undersøkelser, men vi har ennå ingen konklusjoner. Derfor har vi besluttet å forlenge pausen, sier Brostrøm i en pressemelding.

I Danmark har over 149.800 personer fått AstraZeneca-vaksinen, ifølge tall fra Statens Serum Institut (SSI). Landet har meldt om to tilfeller der personer fikk blodpropp og døde etter vaksinering. Én av disse skal ha hatt det spesielle sykdomsbildet som mistenkes å være knyttet til vaksinen.

Dødsfall også i Norge

I Norge har 121.800 personer fått AstraZenecas vaksine, ifølge Folkehelseinstituttet. Legemiddelverket har meldt om tre dødsfall blant pasienter med blodpropp og lave blodplatenivåer som har mottatt AstraZeneca-vaksinen. Det er også meldt om ett dødsfall knyttet til hjerneblødning.

Det europeiske legemiddeltilsynet EMA, som har godkjent vaksinen, mener etter 25 innrapporterte tilfeller av uvanlige bivirkninger at det fortsatt er trygt å bruke vaksinen. Fordelene oppveier ulempene, mener EMA. Verdens helseorganisasjon (WHO) deler dette synet.