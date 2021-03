Aktor ber om 70 års fengsel for tidligere IMF-sjef

NTB

Tidligere IMF-sjef Rodrigo Rato, som allerede soner en dom for økonomisk mislighold, er tiltalt for flere lovbrudd, som skattejuks og hvitvasking.

Den spanske domstolen ber om 70 års fengsel for den 72 år gamle og skandalebefengte Rato. Han ble i alt tiltalt for 11 nye lovbrudd, som skjedde i tiden da han var finansminister i Jose Maria Aznars regjering fra 1996 til 2004.

Rato var også visestatsminister før han tok over som leder for Det internasjonale pengefondet (IMF) fra 2004 til 2007. Han ble i 2018 dømt til fire og et halvt års fengsel for misbruk av et kredittkort som tilhørte banken, men ble nylig flyttet til et fengsel med nær åpen soning.

Aktoratet mener Rato har gjemt unna 8,5 millioner euro fra spanske skattemyndigheter mellom 2005 og 2015.

De påstår at han brukte ulike selskap i Irland, Panama og Storbritannia til å gjennomføre betalinger gjennom kontoer i banker på blant annet Bahamas, i Luxembourg, Storbritannia, Sveits og Monaco.

I september ble Rato frikjent for bedrageri i en annen sak.