Barna i Jemen befinner seg midt i skuddlinjen

Barn drepes nesten daglig i den blodige og langvarige konflikten i Jemen, skriver Redd Barna i en ny rapport. Barn utgjør nærmere en firedel av alle sivile tap de siste tre årene. Denne gutten ble skadd i et angrep i 2018. Foto: AP-NTB

NTB

Barna betaler en uhyggelig høy pris for den manglende fredsviljen i Jemen. Nesten hver fjerde sivile person som er skadd eller drept i landet, er et barn.

Den seks år lange borgerkrigen er blitt beskrevet som verdens største humanitære katastrofe. En ny rapport fra Redd Barna viser at barna overhodet ikke blir spart.

– Barna befinner seg i skuddlinjen, eller de sulter i hjel. Minst 2.300 barn ble drept mellom 2018 og 2020, opplyser Redd Barna i den nye rapporten. Organisasjonen understreker at tallet sannsynligvis er langt høyere.

– Jemenittiske barn har levd i et fryktelig og endeløst mareritt i seks år nå. Barn blir drept og skadd nærmest daglig, sier Redd Barnas landdirektør, Xavier Joubert.

Kamper er trappet opp

UNICEF opplyste lørdag at åtte barn ble drept og 33 såret bare denne måneden.

Philippe Duamelle fra UNICEF forteller at disse episodene skjedde i flere områder, inkludert provinsene Taiz og Hodeida, der kampene mellom styrkene til den internasjonalt anerkjente regjeringen og Houthi-opprørerne nylig er blitt trappet opp.

I tillegg til krigshandlingene er Jemen rammet av en stor sultkatastrofe. FN har tidligere uttalt at den verste sultkatastrofen i landet på flere tiår kan ta livet av hundretusener av barn. Likevel har den internasjonale nødhjelpsinnsatsen falt i Jemen.

Redd barna og andre nødhjelpsorganisasjoner fortviler over manglende finansiering. Redd Barna opplyser at innsatsen for barn i Jemen har falt med mer enn 40 prosent sammenlignet med i fjor.

Langvarig konflikt

Borgerkrigen ble utløst i 2014 da Houthi-opprørere tok kontroll over hovedstaden Sana og områder nord i landet. President Abed Rabbo Mansour Hadi ble etter hvert tvunget til å flykte til Saudi-Arabia.

En saudiledet koalisjon, støttet av USA, gikk inn i krigen noen måneder senere. Målet var å gjeninnsette Hadi.

Men krigen er blitt fullstendig fastlåst. Rundt 130.000 mennesker – over 12.000 sivile – er drept. Krigen har skapt verdens verste humanitære krise i et land som fra før var svært fattig.

Det har vært gjentatte forsøk på å inngå våpenhvileavtaler og fredsavtaler. Hittil uten å lykkes.

Nytt våpenhvileforslag

Denne uka tilbød Saudi-Arabia sine Houthi-rivaler en ny våpenhvile-plan. I forslaget ligger en FN-overvåket våpenhvile og gjenåpning av Sana internasjonale flyplass. Det er første gang Saudi-Arabia tilbyr at flyplassen kan operere igjen, etter at den ble stengt for kommersiell flytrafikk i 2016.

Gjenåpning av flyplassen har lenge vært et krav fra houthiene, og arabiske land ønsker det nye saudiske initiativet velkomment.

Men Houthi-talsmann Mohamed Abdul-Salam har allerede avvist initiativet på Twitter, og kaller det «verken seriøst eller nytt».

Redd Barna understreker at alle parter i konflikten må ta et ansvar for å inngå en våpenhvile så raskt som mulig.

– En våpenhvile må brukes til å arbeide for en bærekraftig fred og en politisk løsning på denne krigen. Det er eneste muligheten til å få slutt på denne humanitære katastrofen, sier Joubert.