Gigantskip blokkerer fortsatt Suezkanalen – kan skape forsinkelser i dagevis

Taubåter forsøker onsdag å få løs det gigantiske lasteskipet Ever Given som grunnstøtte i Suezkanalen i Egypt. Foto: Suez Canal Authority / AP / NTB

NTB

Arbeidet med å få et av verdens største konteinerskip av grunn i Suezkanalen pågår fortsatt. Det kan ta flere dager før trafikken går som normalt på stedet.

Det 220.000 tonn store og 400 meter lange Panama-registrerte konteinerskipet Ever Given, som frakter last mellom Asia og Europa, satte seg fast og blokkerte kanalen tirsdag morgen.

Det Taiwan-baserte rederiet Evergreen Marine har opplyst at ingen av skipets konteinere har sunket etter at skipet havnet i en sandstorm som gjorde at kapteinen mistet sikten.

Et bilde på Instagram som er tatt fra ett annet skip i nærheten, Maersk Denver, viste at Ever Given nærmest lå på tvers i kanalen.

Minst 30 konteinerskip sto i kø onsdag ettermiddag mens arbeidet med å få løs skipet pågikk hele onsdag. Hvis slepebåter ikke klarer oppgaven, kan det hende at man må begynne å grave ut skipet.

Suezkanalen er strategisk viktig for godstrafikk mellom Europa og Asia. Hvis arbeidet med å få skipet av grunn blir utsatt, kan andre skip muligens begynne å ta fatt på den lange ferden rundt Afrika i stedet. Det tar en uke lenger.

Egyptiske myndigheter har i mellomtiden gjenåpnet en eldre og nedlagt strekning av Suezkanalen for å få unna noe av trafikken forbi stedet i begge retninger, meldte Al Jazeera onsdag ettermiddag.

Koronapandemien og økt etterspørsel i markedet har fra før ført til forsinkelser i globale forsyningsledd. Denne hendelsen kan potensielt føre til ytterligere forsinkelser, noe som gjenspeilte seg i høyere oljepriser onsdag.