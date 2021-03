NTB

På dagen ett år etter den første nedstengingen i landet minnes britene de rundt 126.000 som har mistet livet i pandemien.

Klokken 12 ble det stille i Parlamentet og over resten av landet, etterfulgt av klokkeringing for å minnes de døde og hedre helsearbeidere.

Dronning Elizabeth og tronarvingen prins Charles ledet an i markeringen. Dronningen oppfordret til refleksjon over sorgen og tapet som har rammet så mange landet over.