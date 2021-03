Pandaer i et lykkelig sexmøte

NTB

Et pandapar paret seg åtte ganger i den franske dyreparken Beauval i Saint-Aignan. Nå håper dyrepasserne at innsatsen bærer frukter.

Dyrepasserne er fra seg av begeistring over at de to klarte å pare seg hele åtte ganger. Det er faktisk en stor bedrift. Pandahunnen er nemlig bare mottakelig for befruktning i ett til to døgn i året. I fangenskap viser pandahannene ofte ikke interesse for akten i det hele tatt.

Sjeldne fødsler

Pandaunger født i fangenskap er altså ganske sjeldent. Forrige gang Huan Huan fikk en unge var i 2017 – det skjedde også i samme dyrepark, men etter kunstig befruktning. Det var den første pandaen som ble født i en fransk dyrepark.

Selv om paringen så vellykket ut denne gangen, tok man ingen sjanser. Et team med tyske spesialister inseminerte Huan Huan om natten – mens hun sov. Om befruktningen var vellykket får man vite om to ukers tid.

Huan Huan og Yuan Zia, som er utlånt fra Kina, har også tidligere paret seg. Men dyrepasserne sier at Huan Huan så langt mer avslappet ut denne gangen. De mente også at hannen gjorde en bedre prestasjon.

Totalfredet

Panda er en bjørn som utelukkende lever i Kina, der den er totalfredet og av mange regnes som en nasjonalhelligdom. Bestanden er likevel under press, først og fremst på grunn av menneskelig aktivitet. Pandaen lever i dag vilt i bare seks fjellområder i Kina, fordelt på omtrent 20 bambusskoger.