WHO: Den ulike vaksinefordelingen er grotesk

Esker med AstraZeneca-vaksiner som er produsert i India, ankommer Mogadishu i Somalia. De første 300.000 dosene skal gis til helsearbeidere, eldre og personer med kroniske sykdommer. Foto: Farah Abdi Warsameh / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller den økende ulikheten i fordelingen av vaksiner mellom rike og fattige land for et moralsk overgrep.