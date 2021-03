Merkel drøfter strengere nedstengning

NTB

Tysklands statsminister Angela Merkel møter mandag landets delstatsministre for å drøfte en forlengelse av den harde nedstengningen.

Håpet var at det ville være mulig å lette på de strenge tiltakene før påsken, men en betydelig økning av smittetilfeller gjør dette usannsynlig.

Myndighetene avtalte tidlig i mars en såkalt nødbrems dersom smittetilfellene økte til mer enn 100 tilfeller per 100.000 innbyggere over en uke, og søndag steg dette tallet til 103,9.

– Vi er nå trolig i den mest kritiske fasen av pandemien, sier CDUs parlamentariske leder Ralph Brinkhaus og legger til at nedstengningen må utvides for at ikke sommeren skal bli svært vanskelig for alle.