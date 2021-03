Spanjoler fortviler over tysk påsketurisme til Mallorca: – Helt urimelig

Mallorca ligger høyt på listen over europeeres feriefavoritter. Nyheten om at tyske turister nå er på vei til den populære ferieøya i stor stil, faller ikke i god jord blant spanjolene. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

Mens mange corona-slitne tyskere har bestilt feriereiser til den spanske ferieøya Mallorca i påskeferien, nektes spanjolene det samme.

Det vekker forargelse. Årsaken er at spanske innbyggere nektes å forflytte seg mellom de spanske regionene på grunn av strenge corona-restriksjoner.

Men i Tyskland har tusenvis av reiselystne allerede bestilt feriereise til Mallorca etter at både tyske og spanske myndigheter åpnet opp for dette.

– Det er helt urimelig

– Det er helt urimelig at vi som bor i Spania ikke kan reise mellom regioner, mens utlendinger kan komme inn og spre sykdommer, sier Emilio Rivas fra Madrid til Reuters.

Tyske myndigheter fjernet nylig de tidligere strenge reiserestriksjonene til blant annet Mallorca og enkelte andre spanske regioner. Årsaken er at smitten har sunket til et nivå som blir ansett som akseptabelt.

Tyske turister til Mallorca slipper dessuten kravet til karantene eller å la seg teste for covid-19 ved retur til Tyskland.

Da dette ble kjent satte lavprisselskapet Eurowings opp 300 ekstraruter til Mallorca i påskeferien. Dermed bestilte tyskere Spania-ferie i hopetall.

Spanjoler nektes å krysse regioner i Spania



Men nyheten om at tyske turister nå er på vei til den populære ferieøya i stor stil, faller ikke i god jord blant mange spanjoler som lever under strenge begrensninger for hvor de kan bevege seg i sitt eget land.

Parallelt med at utlendinger nå får nyte solen på en av deres mest besøkte øyer, så er det samtidig forbudt for spanjoler å gjøre det samme.

Dermed blir de hindret fra å benytte seg av feriedestinasjoner som ligger utenfor egen region, og risikerer bøter dersom de trosser reglene.

Har fått kalde føtter: – Avstå fra unødvendige reiser



Men etter at charterflyene ble fylt opp i rekordfart, har tyske helsemyndigheter fått kalde føtter. Nå ber de tyskere tenke seg om før de setter seg på flyet til Mallorca.

– Vi oppfordrer alle til å avstå fra reiser som ikke er absolutt nødvendig, uttaler talsmann for den tyske regjeringen, Steffen Seibert, ifølge det tyske nyhetsbyåret DPA.

