Tyrkisk lire stupte 17 prosent etter sparking av sentralbanksjef

NTB

Den tyrkiske valutaen kollapset og falt 17 prosent i verdi mandag etter at president Recep Tayyip Erdogan sparket landets markedsvennlige sentralbanksjef.

Sent fredag kveld ble det kjent at Naci Agba ble avskjediget. Det skjedde mindre enn fire måneder etter at han ble tilsatt og ett døgn etter at sentralbanken satte opp styringsrenten.

Mandag svarte markedet med å sende liren ned i tidlig handel, og valutaen svekket seg målt mot amerikansk dollar. Liren hadde en kurs på 8,47 før den styrket seg til 8,09. Ved handelsslutt fredag kostet én dollar 7,22 lire.

Naci Agbal forsøkte å få bukt med landets høye inflasjon ved å sette opp styringsrenten. Torsdag besluttet sentralbanken å skru opp rentenivået med 2 prosentpoeng til 19 prosent.

Presidentordren fredag ga ingen forklaring på avskjedigelsen, men Erdogan har flere ganger tatt til orde for at det er viktig å ha lav rente.

Analytikere peker på at den nye sentralbanksjefen, Sahap Kavcioglu, også er tilhenger av Erdogans uortodokse tro på at høyere rente forårsaker inflasjon. Den vanligste økonomiske forklaringen er at høyere rente forsinker en inflasjon ved å øke kostnaden ved å utføre handler.