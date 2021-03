Rettssak mot spionasjetiltalt canadier startet i Kina

Chargé d'affaires Jim Nickel (i midten) ved den canadiske ambassaden i Beijing ankommer rettsbygningen. Verken diplomater eller journalister fikk adgang til rettssaken mot den tidligere diplomaten Michael Kovrig, den andre canadieren Kina har tiltalt for spionasje. Foto: Andy Wong / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Saken mot Michael Kovrig fra Canada som ble pågrepet for mer enn to år siden og tiltalt for spionasje, startet i Beijing mandag.