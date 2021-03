EU-kommissær: Ikke bruk for russisk vaksine

En mann får vaksinen Sputnik V ved et vaksinasjonssenter i Beograd i Serbia. Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB

NTB

EU-kommissær Thierry Breton sier unionen ikke trenger Russlands koronavaksine Sputnik V og at immunitet kan oppnås ved europeisk vaksineproduksjon.

Uttalelsen, som har utløst en kraftig reaksjon fra den russiske produsenten, kom i et intervju med den franske TV-kanalen TF1.

– Vi trenger absolutt ikke Sputnik V, sa Breton, som leder arbeidsgruppen som skal sørge for vaksineleveranser til EU, ifølge Reuters.

EU-kommisjonen har blitt kritisert for at vaksineringen går for tregt samtidig som flere blir smittet, mens tidligere EU-medlem Storbritannias vaksineprogram øker i tempo.

– I dag har vi kapasitet til å levere 300 til 350 millioner doser innen slutten av juni. Vi har muligheten til å oppnå immunitet på kontinentet innen midten av juli, sa Breton

Han gjentok at EU vil hjelpe Russland med produksjonen av vaksinen dersom det er behov for det, men at europeiske borgere skal prioriteres

I en rekke Twitter-meldinger anklager vaksineprodusenten Breton for å være forutinntatt.

– Dersom dette er den offisielle posisjonen til EU, vennligst informer oss om at det ikke er nødvendig å gå videre med EMA-godkjenning gitt dine politiske fordommer. Vi kommer til å fortsette å redde liv i andre land, skriver Sputnik V.

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) startet en løpende evaluering av Sputnik-vaksinen 4. mars.