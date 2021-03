Bolsonaro angriper igjen tiltak mot korona

NTB

Brasils president Jair Bolsonaro benyttet sin bursdag søndag til å gjenta sine angrep på tiltak mot koronaviruset som er innført lokalt mange steder i landet.

Bolsonaro fnyser av ekspertenes råd om sosial distansering og bruk av munnbind for å bremse pandemien, selv om han nylig har inntatt en noe mer pragmatisk holdning som følge av den dramatiske virusutviklingen i landet.

Blant annet hadde han for en gangs skyld på munnbind da han hilste tilhengere som var møtt fram for å gratulere ham utenfor presidentpalasset i Brasilia.

Men mange av de frammøtte brukte ikke munnbind, og i sin tale gjentok Bolsonaro sine angrep på tiltakene som borgermestere og guvernører over hele landet har innført for å hindre at helsesystemene kollapser.

– Hvis noen tror vi vil gi fra oss friheten vår, tar de feil. Noen tyranner der ute prøver å begrense friheten deres. Men vær sikre – vår hær er olivengrønn, og det er dere også, sa han.

Bolsonaro mener at den økonomiske skaden av nedstengninger er verre enn viruset, men søndag offentliggjorde 200 økonomer og næringslivsledere et åpent brev der de trygler myndighetene om å trappe opp vaksinering og innføre en samordnet plan for sosial distansering.

– Uenigheten om de økonomiske følgene av sosial distansering er en falsk motsetning mellom å redde liv og å redde levebrød. I virkeligheten er det urealistisk å forvente økonomisk bedring midt i en pandemi utenfor kontroll, skriver de.

Brasil er et av de hardest rammede landene i verden. Hittil er 294.000 mennesker døde av viruset. Intensivavdelingene i 25 av 27 delstater, inkludert Rio de Janeiro og São Paulo er nesten overfylt, mens vaksineringen går tregt.