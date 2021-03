Aramcos overskudd ble nesten halvert i fjor

NTB

Den saudiske oljegiganten Aramco rapporterer et 44,4 prosent fall i overskuddet for koronaåret 2020, sammenlignet med året før.

Overskuddet etter skatt endte på 49 milliarder dollar, rundt 419 milliarder kroner, viser selskapets årsresultat, som ble offentliggjort søndag.

Inntektsfallet knyttes til sviktende etterspørsel etter olje forårsaket av kraftige reduksjon i reisevirksomhet verden over i forbindelse med koronapandemien.

Aramco opplyser at selskapet fortsatt skal utbetale et årlig utbytte tilsvarende 75 milliarder dollar, 640 milliarder kroner, til aksjonærene. Nesten hele utbyttet går til den saudiske regjeringen, som eier over 98 prosent av selskapet.