Søreuropeiske land samler seg om migrasjon

NTB

Fem søreuropeiske land oppfordrer til solidaritet fra øvrige EU-land i arbeidet med å dele migrasjonsbyrden.

– Vi gjentar vår innstendige bønn i favør av behovet for reell balanse mellom solidaritet og ansvarlighet, ettersom det i den nåværende pakten ikke er gitt tilstrekkelige forsikringer overfor medlemslandene i frontlinjen, heter det i en felles uttalelse fra Hellas, Kypros, Italia, Malta og Spania etter møtet lørdag.

Uttalelsen er en henvisning til EU-kommisjonens forslag om en ny pakt innen migrasjon og asyl. Hellas, Italia, Malta og Spania har allerede gitt EU-kommisjonen beskjed om at forslaget ikke går langt nok i å dele byrden som migranter som ankommer de søreuropeiske landene, utsettes for.

EU-kommisjonen ønsker et nytt system der asylsøkere blir delt mellom de 27 medlemslandene og ikke blir de fire landenes ansvar ene og alene. Men EU-kommisjonen er også klar over at noen medlemsland, spesielt øst i unionen, motsetter seg en ny pakt som går så langt. EU-kommisjonen har derfor foreslått at disse landene i stedet bidrar økonomisk for å hjelpe andre EU-land til å ta imot asylsøkere.