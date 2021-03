Tusener evakuert fra oversvømmelser i Sydney

NTB

Tusener av innbyggere i Sydneys forsteder er evakuert etter rekordstort regnfall og omfattende oversvømmelser i deler av delstaten New South Wales.

Folk bosatt i lavereliggende områder nordvest i storbyen fikk ordre om å evakueres natt til søndag, dagen etter at myndighetene advarte om fare for livstruende styrtflod.

16 områder i delstaten, i hovedsak i den nordlige delen, er erklært katastrofeområde, opplyste myndighetene på en pressekonferanse søndag.

Styrtregn hamret lørdag løs over byer nord for Sydney der folk begynte å strømme til evakueringssentre. I byen Taree ble et hus sett flytende ned ei elv som hadde gått over sine bredder.

Det voldsomme regnværet ventes å flytte seg sørover langs kysten gjennom helgen, og prognosene tilsier at regnet vil fortsette fram til torsdag.