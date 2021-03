Kina vil samarbeide med USA om klima

NTB

Kina sier de vil samarbeide med USA om klima og enkelte andre saker. Det tolkes som tegn på noe framgang i samtaler som ellers var preget av bitre motsetninger,

Det offisielle nyhetsbyrået Xinhua sier i en melding fra Alaska etter et to dager langt møte at Kina og USA er enige om å danne en arbeidsgruppe om klimaendringer.

De er også enige om å finne fram til ordninger for å lette på arbeidet til diplomatiske stasjoner og ha samtaler om journalisters status. Men amerikanske kilder sier at ingenting formelt er besluttet.

Under Donald Trump var de to i stadig konflikt om konsulater og visum og arbeidstillatelser for journalister. Trump stengte Kinas konsulat i Houston, og Kina svarte med å stenge USAs i Chengdu. Flere journalister ble også utvist av begge landene.

Kina og USA holdt sitt første høynivåmøte siden Joe Biden ble president i Anchorage i Alaska torsdag og fredag. Møtet åpnet med kraftige gjensidige beskyldninger om menneskerettigheter før dørene ble lukket for TV-kameraene.

Biden-administrasjonen har ennå ikke varslet om de vil innta en mykere linje enn den kompromissløse holdningen til Trump. De er i konflikt om en lang rekke temaer, fra handel til situasjonen i Tibet, Xinjiang og Hongkong, samt Taiwan.