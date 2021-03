To dømt til døden for voldtekt i Pakistan

Dommeren ankommer fengselet i Lahore der to menn lørdag ble dømt til døden for voldtekt av en kvinne på motorvei. Les mer Lukk

NTB

To menn er dømt til døden i Pakistan for å ha voldtatt en kvinne foran barna hennes etter at hun slapp opp for bensin på en motorvei i nærheten av Lahore.