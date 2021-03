Pakistans statsminister har fått coronaviruset

Pakistans statsminister Imran Khan har testet positivt for coronaviruset. Foto: B.K. Bangash / AP / NTB

NTB

Pakistans statsminister Imran Khan har testet positivt for covid-19. Han testet positivt for viruset to dager etter at han ble vaksinert mot sykdommen.