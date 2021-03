Enda en kvinne retter anklager mot Cuomo

New York-guvernør Andrew Cuomo, her på et pressetreff ved en annen anledning torsdag, anklages nå for første gang av en av sine nåværende ansatte for upassende oppførsel. Foto: Seth Wenig / pool via AP / NTB

NTB

En nåværende ansatt hos New Yorks demokratiske guvernør Andrew Cuomo anklager ham for å ha kommet med antydende kommentarer og sett ned i blusen hennes.

Alyssa McGrath sier til New York Times at Cuomo kalte henne vakker på italiensk, at han omtalte henne og en hennes kvinnelige kollega som «mingle mamas» og at han spurte henne hvorfor hun ikke hadde på seg giftering. Han spurte også om skilsmissen hennes, sier McGrath selv til avisen.

Hun er den første nåværende ansatte hos Cuomo som står offentlig fram med anklager om uanstendig oppførsel fra Cuomo.

Tidligere har sju kvinner stått fram med anklager mot demokraten. Det er satt i gang granskning av anklagene mot ham.

Flere partitopper fra New York, blant dem to delstatens to senatorer, har bedt Cuomo gå av. Selv avviser han alle anklagene.

Tirsdag denne uken sa president Joe Biden at Cuomo bør gå av dersom granskningen viser at anklagene er sanne.