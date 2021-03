Trumps golfklubb stengt etter koronautbrudd

Tidligere president Donald Trumps golfklubb Mar-a-Lago er rammet av koronavirus. Bildet er fra en tale Trump holdt under årets Conservative Political Action Conference (CPAC) i Orlando i Florida i forrige måned. Arkivfoto: John Raoux / AP / NTB

NTB

Donald Trumps golfklubb Mar-a-Lago i Florida har blitt delvis stengt etter et koronautbrudd.

Det opplyste kilder med kjennskap til saken, blant dem et klubbmedlem som ble oppringt om stengingen, til nyhetsbyrået AP fredag.

En del av klubben er stengt «for en kort periode» og noen av de ansatte er satt i karantene, blir det sagt.

En resepsjonist i golfklubben bekrefter opplysningene og sier at stedet er stengt inntil videre. Resepsjonisten ville fredag ikke oppgi ytterligere opplysninger i saken.

I en epost som er sendt til klubbens medlemmer står det at tilgangen til klubbens matsal og en strandklubb er midlertidig stengt fordi noen ansatte nylig har testet positivt for koronavirus. Videre står det at golfklubben har tatt alle forholdsregler, blant annet desinfeksjon av berørte områder, mens bankettsalen og andre tjenester fortsatt holdes åpne.

– Våre medlemmer og ansattes helse og sikkerhet har høyeste prioritet, står det.

Det er ikke kjent hvor omfattende utbruddet er eller om det påvirker ekspresidentens familie.

Representanter for Trump-familien og for helsedepartementet i Florida hadde fredag kveld ikke svart på APs henvendelser om kommentarer.

Trump flyttet til Mar-a-Lago da han gikk av som president i USA i januar.

Donald Trump var selv innlagt på sykehus i fjor høst med koronavirus og har etter det blitt vaksinert mot viruset.