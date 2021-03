NTB

Et vulkanutbrudd har startet ved Fagradalsfjall nær Islands hovedstad Reykjavik, opplyser landets meteorologiske institutt.

Det er innført rødt nivå for flytrafikken, ettersom området ligger på Reykjanes-halvøya, der landets hovedflyplass også er, sørvest for hovedstaden.

Et helikopter fra kystvakten med to forskere om bord er på vei for å foreta en befaring, skriver Morgunbladid.