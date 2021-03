USA stålsetter seg for kamp mot tredje corona-bølge: «For Europa er det for sent»

«Europa gikk glipp av sjansen til å stanse den tredje bølgen, nå betaler de prisen» skriver CNN i sin artikkel om USAs kamp mot covid-19. Nå ønsker amerikanerne å lære av Europas feilgrep i håp om å unngå en ny smittebølge.

Flere europeiske land, deriblant Norge, er for tiden rammet av den tredje coronavirus-bølgen. I Frankrike annonserte president Emmanuel Macron nylig restriksjoner i 16 områder, blant annet Paris og Nice. Tiltakene ligner de nordmenn har levd under den siste tiden. Storbyer som Roma, Milan, Madrid og Berlin forbereder seg også på mulige nedstengninger, men ifølge eksperter er det for sent.

– Antall intensivpasienter stiger i flere land og situasjonen er kritisk, sier den franske epidemiologen Cathrine Hill til CNN.

Ble advart

Men den tredje bølgen kom ikke som lyn fra klar himmel. For to måneder siden gikk Verdens helseorganisasjon (WHO) ut og advarte Europa mot den britiske coronavius-mutasjonen.

«Når den blir den dominante smittesprederen vil det være behov for nye restriksjoner for å kunne stanse spredningen» sa WHO-rådgiver Cathrine Smallwood. Nå er Europa der.

Ekspert ser bare én utvei

Den negative utviklingen i Europa tas som en advarsel for amerikanerne. Virusmutasjonen som dominerer i Europa har også begynt å spre seg i USA, og US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) forventer at den vil dominere i starten av april. Ifølge direktør ved Salvatore sykehus i Italia Alessandro Grimaldi finnes det bare én vei ut.

– Virus vil fortsette å kjempe om overlevelse mens vaksineringen pågår, og nedstengning er den eneste måten å stanse det på, sier Grimaldi.

Fredag ble det registrert 1.000.062 dødsfall siden pandemien brøt ut i fjor. I samme periode er det registrert minst 37.221.978 smittetilfeller i 51 land i Europa, inkludert Russland.